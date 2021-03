Dani Calabresa é pedida em casamento: “e chorando de alegria eu disse sim”

O empresário Richard Neuman pediu a humorista Dani Calabresa em casamento durante as férias na Disney Foto: Reprodução Instagram / @danicalabresa

Na noite deste domingo, 28, Dani Calabresa postou em suas redes sociais sobre o pedido de casamento que recebeu de Richard Neuman. A foto do casal abraçado em frente ao castelo da Disney, nos Estados Unidos, é acompanhada pela legenda: “Quer vir pra Disney comigo pra sempre? E chorando de alegria na frente do castelo eu disse sim! Te amo Richard Neuman”.

Na semana passada, Dani e Richard estiveram em Punta Cana, na República Dominicana, com Fábio Porchat e Nataly Mega, postando lindas fotos do paraíso caribenho. Agora estão na Flórida, nos Estados Unidos, passeando pelos parques da Disney. O empresário aproveitou o momento para ajoelhar em frente ao castelo da Cinderela e pedir sua amada em casamento.

“Na frente do porão da Cinderela, os dois emocionados aos pratos, porque ele parou em frente ao castelo e me pediu em noivado”, contou a apresentadora. “Sério, eu to morrendo, Brasil. Olha aqui família”, disse mostrando o anel de noivado.

Dani contou como tudo aconteceu: “A gente estava andando, passando em frente do castelo, ele abaixou, achei que ele tinha virado o pé, pensei: ‘ele vai cair?’ Ele falou pra mim: quer vir comigo para a Disney para sempre? Foi lindo!”.

A loira não economizou elogios ao seu noivo. “Mais um motivo pra dizer sim: é gato, é lindo, é amoroso, é engraçado é maravilhoso. E soube o momento certo de pedir”, disse no vídeo postado no Instagram.