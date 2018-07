Dani Albuquerque reclama de preconceito: 'Acham que tô com ele porque é rico'

Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Foto: Marina Malheiros / Estadão

A apresentadora Daniela Albuquerque, casada com Amilcare Dallevo, um dos donos da RedeTV!, emissora em que trabalha, usou sua conta no Instagram para desabafar a respeito das críticas que recebe indicando que a relação se daria por interesse: "Ainda existem alguns invejosos que acham que sou muito bonita e jovem para ele e que tô com ele porque é rico. Quem consegue dormir 13 anos com uma pessoa sem gostar?".

Daniela ainda aproveitou para ressaltar que, durante todo o período de união, ficaram separados por apenas cinco dias. "Desculpe, invejosos, vocês vão ver muita felicidade dessa família ainda. Que deus os abençoe, tire esse rancor e esse preconceito de alguns que passam por aqui. Feliz Dia dos Namorados!".

Confira a postagem abaixo: