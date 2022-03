'Dance Fever Tour': Florence + The Machine anuncia novas datas de turnê e mais participações

Florence + The Machine durante apresentação no segundo dia do Festival Lollapalooza 2016, no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo. Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

A banda Florence + The Machine divulgou novas datas da turnê Dance Fever Tour que terá convidados especiais. Arlo Parks, Sam Fender, Wet Leg, King Princess, Japanese Breakfast e Yves Tumor se juntarão à banda britânica durante os espetáculos. Willie J Healey e Aziya já haviam sido anunciados como participações nas primeiras datas divulgadas da turnê.

Os shows, que começam dia 2 de setembro em Quebec, no Canadá, estão programados, por enquanto, para irem até 14 de outubro, nos Estados Unidos. Entre os locais onde vão ocorrer as apresentações estão a arena Madison Square Garden, em Nova York, e o anfiteatro Hollywood Bowl, em Los Angeles.

Um dólar de cada ingresso vendido será doado para a organização não governamental Choose Love que ajuda refugiados em todo o mundo. A turnê dará apoio ao quinto álbum do grupo, Dance Fever, que já teve três singles divulgados, My Love, Heaven Is Here e King. A previsão de lançamento do disco é para 13 de maio.