Dançarino do grupo Mirror acorda do coma após acidente em show

Mo Lee Kai-yin, de 27 anos, foi uma das pessoas atingidas por um telão que despencou no palco durante a apresentação do grupo Mirror, em Hong Kong. Foto: AP

Um grave acidente aconteceu durante um show da boyband Mirror no final de julho, quando um telão despencou, esmagando um dançarino. Mo Lee Kai-yin, 27, foi internado em estado crítico e passou por duas cirurgias e somente acordou do coma no último domingo, 7, conforme noticiado pela família ao South China Morning Post.

Apesar de a boa notícia, o pai do dançarino, Derek Li, segue preocupado e pediu orações ao filho. “Kai-yin acordou e precisa de orações e encorajamento de todos para que ele se recupere o mais rápido possível com a graça de Deus e possivelmente retorne ao palco”, declarou.

Derek também pediu orações para os dançarinos Chang Tsz-fung e Zisac Law Tak-chi, que tiveram ferimentos leves, e as demais pessoas que se traumatizaram com o acidente.

O acidente

O show da boyband Mirror acontecia no Coliseu de Hong Kong, na China, quando um telão despencou no palco. Três pessoas foram atingidas e o show foi interrompido para que as vítimas fossem socorridas.

Vídeos que mostram o momento exato da queda do objeto estão circulando na internet. As imagens são fortes.

A banda estava fazendo uma turnê de 12 shows, mas, segundo o South China Morning Post, os oito que restavam foram cancelados. Os fãs serão reembolsados pelos ingressos.