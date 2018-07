Dançarina é encontrada viva e Rihanna comemora

Foto: Reprodução/Instagram

A dançarina Shirlene Quigley, que trabalhou com Rihanna e Beyoncé, foi encontrada viva e estaria em recuperação em um hospital de New Jersey, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ.

Rihanna comemorou a notícia no Instagram. "Deus é tão piedoso! Feliz que você está viva e segura, @shirlenequigley", escreveu. Ela já havia feito um post sobre o assunto nesta terça-feira, 25, quando pediu que as pessoas passassem quaisquer informações sobre o desaparecimento de Shirlene ao departamento de polícia.

De acordo com o USA Today, Shirlene Quigley, de 32 anos, estava desaparecida desde sábado, 22, quando foi vista saindo de casa, em Nova Jersey, por volta das 15h. O celular dela foi encontrado em uma loja de noivas na região de Chelsea, em Manhattan, e o seu carro, numa rua próximo a Hell's Kitchen, também na ilha.