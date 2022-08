Dançarina de Luísa Sonza é atingida por fogo durante performance

Amanda Araújo, dançarina de Luísa Sonza, teve os cabelos atingidos por fogo durante o show da cantora Foto: Twitter/@sonzasfleur

Durante a apresentação da cantora Luísa Sonza em Fortaleza, no Ceará, fãs perceberam uma movimentação perigosa no palco no decorrer do show da cantora e depois, nos vídeos que circularam na internet. Amanda Araújo, uma das dançarinas da cantora, teve seu cabelo chamuscado por uma coluna de fogo que faz parte da performance das integrantes do show de Luísa.

Em vídeos compartilhados no Twitter, Amanda dança no palco, quando um jato de fogo se acende em suas costas. No momento que a chama aparece, a dançarina teria feito movimentos na coreografia que fizeram com que o fogo atingisse seus cabelos.

Após o show, nas redes sociais, Luísa reagiu aos vídeos impressionada.

Embora as imagens mostrem os cabelos da dançarina pegando fogo, alguns internautas levantaram dúvidas sobre as imagens. Enquanto alguns acreditam na hipótese de que realmente o cabelo de Amanda foi atingido pelas chamas, outros presumem ser somente o ângulo da gravação e as luzes do palco que causaram essa impressão. Entretanto, apesar de todo o burburinho, Amanda não comentou sobre o assunto.