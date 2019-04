Dançarina de Anitta responde comentário gordofóbico de Danilo Gentili

G O R D O F O B I A - M A C H I S M O O mundo está ficando chato para as pessoas do senso comum, pois não vamos mais nos calar, #ACESSIBILIDADEIMPORTASIM E todos nós temos direitos, o vídeo no qual este ser humano que se diz humorista está se referindo é justamente um vídeo que eu estou fazendo um apelo por melhorias nos transportes coletivo, mas uma melhoria não só para mim GORDA e sim para todos, MAGROS, BAIXOS, ALTOS (Se é que você me entendi) CADEIRANTES... e etc. Como um cara consegue ver graça nisso? Será que o humor é mesmo rir da desgraça do outro? Ou será que é preciso humilhar o próximo para se sentir melhor... “O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas por aquelas que permitem a maldade”. // essa frase faz muito sentido quando pessoas apoiam esse tipo de postura, mas vamos provar que o mundo não está perdido e derrubar o preconceito desse cara. #SomosTodosThaisCarla #AcessibilidadeImporta #GordofobiaNaoEPiada. . O vídeo está no meu canal, link na BIO e stories

A post shared by THAIS CARLA ♡ (@thaiiscarlaoficial) on Apr 6, 2019 at 6:24pm PDT