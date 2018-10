Dakota Johnson divulga número de telefone pessoal para mulheres que já sofreram abuso

A atriz Dakota Johnson. Foto: Patrick Kovarik/ AFP

Dakota Johnson, famosa pela atuação em Cinquenta Tons de Cinza, participou do Global Citizen Festival em Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado, 29. Durante o evento, surpreendendo a todos, a atriz divulgou o número do celular dela.

O objetivo é entrar em contato com pessoas que foram vítimas de abuso ou assédio sexual. Dakota Johnson afirma que tem uma equipe especializada auxiliando no projeto e pronta para ouvir o relato das pessoas.

"Este é meu número de telefone. Eu quero que vocês me liguem e contem suas histórias em uma mensagem de voz. Ou quero que me mandem uma mensagem no dakota.johnson@globalcitizen.org e me contem o que você já passou como mulher ou menina", disse.