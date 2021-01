Daiana Garbin posta mensagem de apoio para Tiago Leifert

Tiago Leifert recebe mensagens de boa sorte na estreia do 'BBB 21' Foto: Reprodução Instagram / @Daiana Garbin

A jornalista Daiana Garbin postou no Instagram uma mensagem de apoio ao seu marido Tiago Leifert antes da estreia do Big Brother Brasil, nesta segunda-feira, 25. Ela desejou boa sorte ao apresentador do reality show.

"Vai começar! E, como sempre, você vai brilhar. Vai brilhar porque você é muito especial. É a pessoa mais generosa e amorosa que eu conheço. É um homem incrível", escreveu Daiana. "Você é o melhor pai e o melhor marido do mundo. Brilha, minha estrela. Eu e a nossa Lua estamos aqui vibrando por você".

As apresentadoras Eliana e Ana Furtado comentaram a postagem. “Vai ser um jogaço! Tiago Leifert vai brilhar muito”, escreveu Ana. Os fãs também mandaram suas boas energias.

Na noite da estreia, Tiago Leifert fez uma postagem sobre o início do BBB 21. "Que seja uma grande temporada. Boa sorte pra todos nós", escreveu o apresentador no Instagram.

O programa estreou com grande audiência. A primeira prova de imunização, que começou a ser transmitida pelo canal aberto, migrou para o Globoplay. A plataforma digital de streaming da Globo teve tanto acesso simultâneo que derrubou o sistema.