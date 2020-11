Daiana Garbin fala sobre maternidade: 'Melhor momento da minha vida'

Daiana Garbin fala sobre dificuldades da maternidade Foto: Instagram/ @garbindaiana

Daiana Garbin compartilhou nas redes sociais como tem vivido as primeiras experiências sendo mãe de Lua, fruto do relacionamento com o apresentador Tiago Leifert, que completará um mês de vida no sábado, 28.

Em uma série de stories publicados nesta quinta-feira, 26, a jornalista relatou que está superando as dificuldades da maternidade e, por se dedicar a estudos durante a gestação, sabia que esse momento, após o nascimento de Lua, não seria fácil.

"Uma mamãe com muitas olheiras! Sei que estou bastante sumida, porque estou vivendo um momento muito especial, muito lindo! Estou me dedicando 100% à minha gatinha. Lua já vai fazer um mês sábado, passa muito rápido", disse.

"Queria dizer para vocês que está tudo ótimo, eu estou muito feliz. A Lua está super saudável. Ela está tendo amamentação exclusiva, está crescendo rápido", completou na sequência.

Por fim, Daiana reforçou sobre as expectativas que tinha ao se tornar mãe. "Eu sabia que não seria mágico, com anjos tocando arpas. Eu me preparei para o medo de amamentar, do parto, a privação do sono e o cansaço. E por não esperar que fosse perfeito, estou vivendo o melhor momento da minha vida", afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais