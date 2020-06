Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, exibe barriguinha de grávida pela primeira vez

A jornalista Daiana Garbin Foto: Instagram/@garbindaiana

Daiana Garbin usou as redes sociais para publicar, pela primeira vez, uma foto da barriguinha de grávida. A jornalista e o apresentador Tiago Leifert estão a espera do primeiro filho.

“O nosso boa noite à todos”, escreveu na legenda em um vídeo no stories do Instagram em que aparece vestida com um pijama preto, em frente ao espelho. O post foi divulgado na segunda-feira, 1.

O anúncio da gravidez foi feito logo após o fim da última edição do Big Brother Brasil.

Em entrevista ao site GShow, Garbin contou como foi a descoberta da gestação. “Abrimos o exame juntos. Ficamos muito emocionados quando soubemos da gravidez e mais ainda a cada ultrassom. Estou amando viver esse momento. Claro que têm dias mais difíceis, mas a lição mais valiosa que aprendi nos últimos anos é que medo, insegurança, ansiedade, sempre estarão presentes. As emoções dolorosas fazem parte da vida”, refletiu.

Daiana Garbin grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o apresentador Tiago Leifert Foto: Instagram/@garbindaiana

Na quarentena, Daiana Garbin tem abordado ainda mais a questão da compulsão alimentar, tão retratada por ela nos últimos anos.