Dado Dolabella reclama da falta de assentos no metrô e se pendura em apoio para mãos

Dado Dolabella se pendurou em barras do metrô Foto: Reprodução/Instagram

O ator Dado Dolabella decidiu compartilhar em seu Instagram uma foto do momento em que se pendurou na barra de apoio para as mãos do metrô do Rio de Janeiro e ficou de ponta-cabeça. Tudo isso pelo fato de não haver um assento disponível para ele.

"Não tinha aonde sentar no metrô voltando pra casa resolvi fazer um abdominal...", escreveu ele na legenda da foto publicada no Instagram.

O ator estava voltando para sua casa após assistir à goleada da seleção brasileira de futebol sobre Honduras, nessa quarta-feira, 17. Antes, também no Instagram, ele publicou uma foto sem camiseta e erguendo uma bandeira do Brasil para comemorar o resultado.

"6x0 Brasil! Sil! Sil! O 'Maraca' é nosso! Agora é só a molecada manter a garra e não subir no salto alto que o ouro sai no futebol!! Ps: Pra que alguma escrita na bandeira? Eu nao vejo nenhuma com nada escrito. Ainda mais uma palavra dessa: ordem. Já que estamos no novo mundo, poderiamos ter uma nova bandeira. Sem nada escrito. Mais limpa. Apenas o lábaro estrelado. O que acham?", escreveu.