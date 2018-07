Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia

Em janeiro deste ano, o ator de 'Transformers' foi detido após agredir um homem que disse que 'Hitler não fez nada de errado'. O ator empurrou o homem e foi levado pela polícia. Após prestar depoimento, foi liberado. Porém essa não foi a única vez: no dia 8 de julho ele foi detido novamente, por desordem pública e por estar bêbado na rua, o que é considerado crime na Geórgia, EUA. De acordo com a 'People', o ator pagou uma fiança de US$ 7 mil e foi liberado. Relembre outros artistas que já tiveram problemas com a polícia.

Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo