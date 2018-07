Dado Dolabella critica Drauzio Varella por recomendar consumo de leite

Foto: Reprodução/Instagram

O ator e cantor Dado Dolabella é um dos críticos mais recentes à recomendação do médico Drauzio Varella sobre o consumo de leite. Dado compartilhou no Instagram a publicação de uma página vegana, que mostra o convite (riscado com um X vermelho) para uma palestra de Drauzio sobre os benefícios da bebida.

Defensor ativo do veganismo nas redes sociais, o ator escreveu: "Para de vender mentira pro povo por dinheiro das indústrias. Vai tomar o leite da sua mãe!"

Drauzio já havia sido criticado anteriormente pelo mesmo motivo. Inclusive, justificou sua posição na internet. "Por mais que exista uma vertente contrária ao seu consumo, o leite traz benefícios à saúde, sim. Ele ajuda na prevenção da síndrome metabólica, na redução da pressão arterial, na prevenção do diabetes tipo 2 e, claro, da osteoporose", diz o texto de mais de 30 parágrafos publicado em seu site.

O post de Dado no Instagram rendeu até discussão nos comentários. Fãs favoráveis e contrários ao consumo de leite trocaram mensagens e críticas. Veja a publicação: