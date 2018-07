Daddy Yankee canta 'Despacito' com paciente com câncer; assista

Daddy Yankee e Andrea, que é muito fã do cantor Foto: YouTube/ Fundación Juegaterapia

Durante sua turnê na Espanha, Daddy Yankee fez uma visita ao Hospital Universitario La Paz, em Madrid, para conhecer uma paciente de câncer. O cantor e a menina, Andrea, cantaram juntos o sucesso mais recente dele, Despacito.

Segundo o El País, a equipe de Daddy Yankee entrou em contato com o hospital para que ele fosse visitar pacientes e mostrar seu apoio às crianças internadas. Lourdes Amayas, responsável pela comunicação da Juegaterapia, organização espanhola que trabalha com doações e projetos para ajudar crianças com câncer, disse que o cantor foi incrível e super atencioso.

"Andrea é um garota incrível. Ela tem uma força e uma vitalidade que não podem ser descritas. Ela é uma superfã [de Daddy Yankee]", disse Loudes ao El País.

Assista aos dois cantando juntos: