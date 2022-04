Da 'Malhação' ao 1º lugar do 'BBB 22': Relembre a carreira de Arthur Aguiar

Colecionando fãs e haters, Arthur Aguiar vence o 'BBB 22' e garante prêmio de R$1,5 milhão e carro 0km. Foto: Instagram/@bbb

Arthur Aguiar é o 22º ganhador do Big Brother Brasil e, após 100 dias de programa, leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0 km. Mas, antes de ganhar o reality da Rede Globo, ele já trabalhava em sua carreira como ator, cantor e compositor.

Acredite se quiser, mas Arthur também teve seu momento no esporte e conquistou alguns recordes na natação. Pode até ser novidade para alguns, mas o vencedor do BBB teve seu período como atleta e foi nadador do Botafogo.

Durante quase 10 anos, Arthur Aguiar foi campeão estadual e recordista da categoria, e ficou em 2º lugar nos 400 metros em nado livre. Mesmo tendo um pé no esporte, o carioca sempre gostou das artes e logo na adolescência aprendeu a tocar violão. Em 2009, Arthur fez a primeira aparição em projetos da Globo.

No episódio da Malhação do dia 2 de agosto de 2009, ele fez uma breve participação e apareceu como Grafiteiro. Na Malhação ID, que começou em novembro do mesmo ano, Arthur também participou de um episódio e era um "rapaz na festa".

Mas, o ator só ficou reconhecido em todo o País após participar de Rebelde, a versão brasileira de RBD que foi transmitida na RecordTV, e interpretar Diego. Ao lado de Sophia Abrahão, Lua Blanco, Micael Borges, Chay Suede e Mel Fronckowiak eles fizeram shows em diversas cidades do Brasil.

Mesmo passando pela Globo em anos anteriores, foi só em 2014 que Arthur Aguiar ganhou seu primeiro papel com destaque na emissora. Em Malhação Sonhos, ele viveu o lutador Duca, um dos protagonistas da novela.

Em 2016, o ator participou de mais uma novela da rede do plim-plim. Em Êta Mundo Bom, Arthur viveu Osório e fez par romântico com Giovana Grigio. Na novela de época, os dois se encontraram após a morte e trocaram juras de amor no além.

E não para por aí... O vencedor do BBB 22 também participou da primeira temporada da série Segunda Chamada. Vivendo Evandro, ele atuou ao lado da ex-colega de confinamento, Linn da Quebrada, e até viveram um casal no sexto episódio.

Arthur Aguiar dançarino

E ele não fica apenas nas novelas e séries, não. Em 2015, Arthur foi um dos participantes do Dança dos Famosos e ficou em 2º lugar na 12ª temporada do quadro do Domingão, que na época era apresentado por Faustão.

Em 2021, a disputa do Dança dos Famosos foi com pessoas que já tinham passado pelo quadro do Domingão e lá estava o ex-BBB novamente. Ele acabou se machucando no início do Super Dança dos Famosos e com isso foi direto para repescagem, o que não ajudou a ficar entre os finalistas.

O casamento com Maíra Cardi

Após cinco meses de namoro, Maíra Cardi planejou casamento surpresa com Arthur Aguiar. Em 2018, o casal teve a primeira filha, Sophia. Foto: Instagram/@mairacardi e @arthuraguiar

Em 2017, Arthur Aguiar conheceu e se casou com Maíra Cardi. A influenciadora e também ex-BBB fez uma cerimônia surpresa e o ator acabou casando com ela após cinco meses que estavam namorando. Durante sua participação no reality, ele contou para seus colegas de confinamento como foi que aconteceu a cerimônia.

"Eu chego na porta de casa, ela tira uma venda da bolsa dela e fala: 'Coloca a venda'. Aí eu falei: 'Ah, mano, o que você tá aprontando?' Porque ela era dessas de fazer as surpresas... Aí ela: 'Não vou falar nada. Coloca a venda'. Aí eu botei a venda, e ela veio e botou o fone de ouvido. E aí começou a ter narração", contou durante conversa no Quarto do Líder.

"[...] Ela me direcionou para um banheiro da casa [...] tirou o fone e falou assim, ó: 'Quando você terminar de ouvir tudo, vai parar de falar... Tem uma roupa aí, coloca a roupa e bate na porta. Mas com a venda! [...] A nossa cobertura era de dois andares... Quando eu cheguei lá, no alto da escada, ela veio no meu ouvido e falou assim: 'Seja bem vindo ao seu casamento'. E tirou a venda", concluiu.

Em 2018, Arthur e Maíra tiveram Sophia, a primeira filha. Durante sua participação no BBB, a pequena protagonizou momentos fofos e foi até alvo de hater fora da casa. Em um recente vídeo compartilhado no perfil oficial do novo milionário, a herdeira agradeceu a todos que ajudaram Arthur Aguiar a seguir na competição.

Mas, nem tudo são flores no casamento dos ex-BBB's. Em 2020, Maíra expôs uma série de traições de Arthur. Calcula-se que o ator traiu a mulher com pelo menos 16 pessoas.

Maíra Cardi não só perdoou as traições, como apoiou Arthur a entrar no programa. Mas, o grande medo do vencedor do reality era que essa história prejudicasse seu jogo e que o público o julgasse com base nessas atitudes - o que não aconteceu, pois ele foi dos queridinhos dos fãs do BBB.

A vida como cantor

Arthur também tem carinho pela música e depois de fazer shows com a banda da novela Rebelde, já lançou diversos singles e tem até um álbum de estúdio. O que Te Faz Bem foi lançado em 2016 e desde então ele investiu nessa área da sua carreira.

O ex-BBB tem parcerias com Tierry, Matheus Fernandes, Negra Li e com a dupla Matheus & Kauan.

Durante seu período no reality show, duas músicas foram lançadas. O feat com a dupla sertaneja, Casa Revirada, foi lançado em fevereiro de 2022, quando Arthur já estava confinado. Fora da Casinha, o single com Matheus Fernandez, também chegou ao público em março deste ano.

A participação no 'BBB 22'

Assim que entrou na casa, Arthur Aguiar passou um tempo reflexivo porque achava que o histórico de suas traições viria à tona e isso seria usado para tirá-lo do jogo. Tanto que por muito tempo o cantor viveu o jogo na defensiva e tentando, de diversas formas, fugir do paredão.

Na casa, ele protagonizou embates com Jade Picon, foi alvo de diversos paredões e até viveu o Paredão Falso. Sem esconder que entrou no programa para jogar, Arthur tentou de todas as formas traçar estratégias que o favorecessem.

Fora do BBB 22, os fãs se divertiram com momentos em que ele comia muito pão, pois Maíra Cardi é conhecida pela vida fitness e por incentivar o emagrecimento, e no reality show Arthur Aguiar mostrou que é o do pão com glúten que ele realmente gosta. Inclusive, isso foi motivo de mais um apelido para a torcida do ex-Rebelde: o pãozinho e a padaria.