Curado da covid-19, Felipe Simas celebra aniversário da esposa e do filho caçula

Ator Felipe Simas com a família Foto: Instagram

Felipe Simas, de 27 anos, celebrou o aniversário de sua esposa Mariana Uhlmann, que completou 29 anos nesta quarta-feira, 20, com um texto romântico no Instagram.

"Duas partes inteiras podem se tornar uma. Hoje, minha amada se torna mais velha. Ela consegue ser ainda mais linda do que quando eu a vi pela primeira vez", escreveu, com uma foto dos dois abraçados.

O dia foi de comemorar também os de três mês de vida do filho caçula do casal, chamado Vicente. Os dois são pais de Joaquim, de seis anos, e Maria Simas, de três.

Em quarentena, a família preparou uma festa só entre eles para comemorar o dia, com bolo e outros doces. Emocionada, Mariana também comemorou a data pelas redes sociais.

"Me sinto tão realizada, e fico tão alegre de saber que mesmo distante sou rodeada de família e amigos que me dão amor. Queria sim estar com todos [sem quarentena], mas alegre por estar com você, Felipe, e os nossos frutos", escreveu.

O casal compartilha constantemente nas redes sociais fotos com os filhos e textos demonstrando o amor que sentem um pelo outro. Em abril, Mariana Uhlmann Simas contou, nos stories do seu Instagram, que Felipe Simas havia sido diagnosticado com o novo coronavírus.

" A gente está sob todos os cuidados médicos, eu tenho falado com a pediatra das crianças sempre. O Felipe também já está com todos os cuidados, está tudo tranquilo, no início ele sentiu os sintomas muito fortes. No primeiro dia que ele teve uma melhora, ele viu que quando ele se esforça, ele tem uma recaída", relatou na época.

Semanas depois, o ator anunciou que estava curado da covid-19.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus