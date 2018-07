Curada do câncer, youtuber dá os primeiros passos sozinha

A youtuber Lorena Reginato, do canal CarecaTV, fez um importante anúncio neste fim de semana: ela voltou a andar.

Embora tenha recorrido ao andador, a menina não conseguia tal feito havia bastante tempo, e vinha se locomovendo com a ajuda de uma cadeira de rodas.

"Esse ano tá sendo maravilhoso. O começo do ano já foi uma beleza. Hoje eu consegui dar uns passinhos no andador. E eu consegui dar uns passinhos sozinha. Estou curada", disse a menina. "Meu olho está enchendo de lágrimas, mas eu to muito feliz mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Vocês foram muito importantes, me deram uma força que não dá para explicar", completou.

No vídeo abaixo, ela agradece ao apoio de seus seguidores: