Curada do câncer, Ana Maria Braga revela que parou de fumar na quarentena

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, cumprindo quarentena durante pandemia do novo coronavirus Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga, de 71 anos, afirmou numa live do Instagram com Antonia Frering, na segunda-feira, 8, que parou de fumar com a ajuda de um especialista durante esta quarentena.

A vitória se deu após a apresentadora enfrentar um câncer no pulmão, com o qual foi diagnosticada em janeiro de 2020 e afirmou estar estar curada com exame que surpreendeu os médicos.

"A pandemia me ajudou muito a parar de fumar. Nunca pensei que fosse conseguir, tive ajuda médica e vontade própria também", contou.

Ana Maria Braga aproveitou para refletir sobre sua sensação de que a vida é muito curta e precisa cultivar seu bem-estar. "Nada te garante que você vai sair de mais um [problema de saúde]. A lição é não deixar de acreditar", completa ela.

Esta é a terceira vez que a apresentadora se cura de um câncer. Em 2001, ela lutou contra um câncer no intestino e outro de pulmão em 2015. Ainda na live, ela afirma que sua sua fé a norteia a seguir firme mesmo diante das dificuldades.

"Nossa Senhora de Fátima é meu lema, minha luz. Tenho muita fé. Ela tem me acompanhado ao longo da minha vida", disse.

