Cunhado de Ana Hickmann ganha medalha na Câmara dos Deputados

Gustavo Côrrea, cunhado de Ana Hickmann, recebeu de Eduardo Bolsonaro a Medalha Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados Foto: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados

Gustavo Corrêa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann, recebeu nesta quarta-feira, 20, a Medalha Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O empresário agradeceu no Instagram a homenagem: "Obrigado pela indicação aos deputados Eduardo Bolsonaro e Carlos Jordy".

Eduardo Bolsonaro também usou a rede social para falar sobre a medalha. "Satisfação entregar a medalha Mérito Legislativo a Gustavo Corrêa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann. Além do exemplo de heroísmo fica o simbolismo de apoio ao pacote anticrime do MJ Moro que visa mitigar o "excesso de legítima defesa"", escreveu o deputado.

O parlamentar faz referência ao dia 21 de maio de 2016 quando Rodrigo Augusto de Pádua invadiu o quarto do hotel na zona sul de Belo Horizonte no qual Ana Hickmann estava com sua equipe se preparando para evento de sua grife. O invasor entrou armado no quarto e fez reféns a apresentadora, Gustavo Corrêa e a mulher dele.

As duas conseguiram escapar. Depois de lutar com Pádua, Correia o matou, usando a arma do próprio invasor, com três tiros na nuca. Giovana Oliveira, mulher do cunhado da apresentadora, chegou a ser baleada, e se recuperou depois de cirurgia e internações em hospitais de Belo Horizonte e São Paulo.

Gustavo Corrêa foi absolvido em 4 de abril de 2018 pelo II Tribunal do Júri de Belo Horizonte da acusação de homicídio doloso de Rodrigo Augusto de Pádua. Em 10 de setembro deste ano, a quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou a apelação do Ministério Público de Minas Gerais contra absolvição do cunhado de Ana Hickmann.

Medalha Mérito Legislativo

A medalha, criada em 1983, é destinada para pessoas escolhidas por líderes partidários e integrantes da Mesa Diretora da Casa.

No evento realizado nesta quarta, 20, foram homenageadas 40 personalidades e instituições. Entre elas estavam a ativista de direitos dos animais Luísa Mell; o desenhista e empresário Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica; e o youtuber Felipe Neto. Os dois últimos não compareceram à cerimônia, mas enviaram representantes, segundo o site da câmara.

"Amigos, estou em Brasília pois recebi um prêmio, a Medalha Mérito Legislativo da Câmara do Deputados! A maior honraria da casa! Dedico a todos que apoiam meu trabalho! A todos vocês que estão comigo nesta luta pelos animais e meio ambiente! Obrigada ao deputado Fred Costa pela indicação e, claro, a todos do Instituto Luísa Mell", comemorou a ativista no Instagram.

Gustavo Corrêa foi absolvido em primeira instância

A absolvição em primeira instância de Gustavo Correa da acusação de homicídio doloso de Rodrigo Augusto de Pádua ocorreu em 4 de abril de 2018, em sessão do II Tribunal do Júri de Belo Horizonte.

Em vídeo postado no Instagram após a sentença, Gustavo agradeceu pelo apoio e disse que ainda considera bizarro o processo ter chegado a esse ponto. "Queria agradecer muito ao apoio de todos, as mensagens, telefonemas. Não consigo atender a todo mundo. Graças a Deus, tem muita gente me apoiando. Acredito que não poderia ter sido diferente, todo mundo se coloca no meu lugar", disse.

"A situação é bizarra e absurda, como eu já disse. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. São três decisões favoráveis a meu respeito contra a decisão do promotor, que insiste em me incriminar. Esse episódio não acabou, mas a gente tem um céu azul pela frente", completou.

Segundo a sentença da juíza Âmalin Aziz Sant'Ana, não há dúvidas de que se tratou de um caso de legítima defesa. "Sobreleva notar, que no momento antes dos fatos, Gustavo se encontrava, juntamente com sua mulher e sua cunhada, sob a mira de um revólver, há quase 20 minutos, sob forte tensão, sendo atacados por uma pessoa que se mostrava desequilibrada e com o risco iminente de ser baleado", escreveu.

"Ainda assim, Gustavo somente reagiu, conforme demonstrado pelas testemunhas ouvidas, após Rodrigo ter atirado em Ana e o tiro ter atingido sua esposa Giovana, agindo em legítima defesa própria e de terceiros", continuou na sua interpretação.

"De igual modo, está comprovado que após sua reação, na tentativa de tirar a arma das mãos de Rodrigo, autor e vítima permaneceram em luta corporal incessante, que durou cerca de oito minutos, sem que a vítima cedesse ou largasse a arma", descreveu.

Após essa descrição dos fatos, a magistrada justificou sua decisão. "Portanto, diante do conjunto probatório, entendo que a ação do acusado gravita na órbita da legítima defesa, uma vez que, diante da situação supramencionada, o réu se deparou com uma situação que colocava em risco a sua própria vida e a vida de terceiros que estavam presentes no local", sentenciou.

Absolvição de Gustavo Corrêa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Ministério Público de Minas Gerais apelou contra absolvição sumária em primeira instância de Gustavo Correa. Mas em 10 de setembro, a quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o recurso por unanimidade, 3 votos a 0.

"Era o que eu esperava. Era o que a minha família esperava. Passava na minha cabeça. Na dos outros, não consigo saber", disse o empresário que acompanhava a sessão.

Ana Hickmann usou suas redes sociais na ocasião para comemorar a decisão. "Meu Deus, muito obrigada! 3 a 0! Legítima defesa! Mais uma vez a Justiça foi feita!", escreveu a apresentadora.