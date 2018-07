Cunhada de Ana Hickmann é transferida para São Paulo em UTI móvel aérea

Giovana é assessora de Ana Hickmann Foto: Instagram/Reprodução

Giovana Oliveira, cunhada e assessora de Ana Hickmann, foi transferida por meio de um helicóptero na tarde desta quarta-feira, 25, do hospital Biocor, onde ela estava internada em Belo Horizonte, para Sírio Libanês, em São Paulo. O quadro dela é estável.

Nas redes sociais, Guto, seu marido, agradeu os cuidados que a esposa recebeu na capital mineira. "Meu enorme agradecimento aos doutores: Leonardo ferber, Joel Teles e Eduardo Reis e toda equipe do Hospital Biocor de Nova Lima - BH, pelo excelente atendimento prestado e pela qualidade no tratamento da minha esposa. Serei eternamente grato".

Giovana foi vítima de dois disparos feitos por Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, que invadiu o quarto do hotel Caesar Business onde ela estava junto com seu marido e Ana Hickmann. Após uma luta corporal entre Guto e Rodrigo, o suposto fã da apresentadora da Rede Record acabou sendo morto.

Nessa terça-feira, 24, Giovana foi ouvida informalmente pelo delegado que cuida do caso, Flávio Grossi, e confirmou as versões do seu marido e de Ana Hickmann sobre a tentativa de homicídio sofrida por eles.