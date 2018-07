Cristiano Ronaldo posta foto e causa revolta entre budistas

Cristiano Ronaldo com a perna apoiada na estátua de Buda. Foto: Reprodução/Facebook

Em uma simples foto de bom dia, Cristiano Ronaldo comprou briga com milhares de budistas. A imagem, publicada na manhã da última quinta-feira, 20, mostra o jogador do Real Madrid com o pé apoiado na base de uma estátua de Buda.

Os fãs interpretaram o gesto como desrespeito ao líder religioso. "Como ele pode colocar a perna em Gautham Buda? Eu não esperava essa estupidez de Ronaldo. Senhor, hoje você perdeu um de seus fãs. Isso foi muito feio", comentou um internauta, cujo comentário recebeu mais de 15,5 mil likes.

Outro fã foi mais condescendente. “Cristiano Ronaldo, sou seu fã, mas você deve respeitar nosso Buda. Seja você cristão, muçulmano ou hindu. Você tem muitos fãs dessa religião. Eu te desculpo. Por favor não faça isso, essa foto machucou nosso (budistas) coração”, disse, em um comentário com mais de 4 mil likes.

