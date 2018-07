Cristiano Ronaldo confessa que não faz três mil abdominais por dia

Cristiano Ronaldo exibe seu abdôme 'sarado' em campanha publicitária Foto: EFE

Havia quem dissesse por aí que Cristiano Ronaldo tinha o hábito de fazer três mil abdominais por dia. Por parecer um número exageradamente alto, ficou sempre a dúvida se este rumor seria verdade ou uma mera invenção.

Mas, o craque português aproveitou a apresentação do seu novo ginásio em Madri, na Espanha, para colocar um fim a esses rumores, admitindo que são mentira: "Não é verdade que eu faço três mil abdominais por dia. Treino três ou quatro vezes por semana, mas no mínimo são uns 200 ou 300 [abdominais]. Não sei se chego a mil por semana. O ginásio é um modo de vida para muitas pessoas. O mais importante para competir a alto nível é treinar com inteligência, muita vontade, trabalho e sempre dar o máximo", contou CR7 em entrevista ao Crunch.

O jogador sugeriu também, em tom de brincadeira, que o ginásio é o local perfeito para conhecer novas pessoas. "Conheci gente muito interessante", revelou.