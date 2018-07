Cristiano Ronaldo apresenta nova namorada Georgina Rodriguez em premiação

Cristiano Ronaldo com a namorada Georgina Rodriguez e seu filho Cristiano Ronaldo Jr Foto: Michael Buholzer/ AFP

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador de 2016 no prêmio Bola de Ouro, nesta segunda-feira, 9. No entanto, já no tapete vermelho do evento que ocorre em Zurique, na Suíça, o português chamava atenção por estar acompanhado da modelo Georgina Rodriguez e o filho Cristiano Ronaldo Jr.

A aparição pública confirma o relacionamento entre os dois que até então já tinham sido fotografados juntos, mas não assumiam o namoro.