Cristiane Machado diz receber ameaças após denunciar ex-marido por agressão

Cristiane Machado Foto: Instagram / @cristianemachadooficial

Três meses após mostrar vídeos em que sofria agressão do marido e ex-diplomata Sérgio Schiller, Cristiane Machado revelou na segunda-feira, 1º, que continua recebendo ameaçadas mesmo com o homem preso.

Em entrevista ao programa Superpop, da RedeTV!, a atriz afirmou que corre o risco de ser despejada como vingança pela denúncia que fez. "Eu posso ficar na casa e tem uma multa se ele me perturbar. Mas recebo recados de terceiros para eu sair de lá. Tem familiares me seguindo, olheiros", revelou.

Ela disse ainda que a Justiça decidiu em segunda instância, recentemente, que ela deve sair da residência, passando por cima da decisão prévia do desembargador.

Cristiane conta que está sem recursos financeiros e sequer tem dinheiro para pagar uma escolta policial diante do risco que enfrenta. "O Sérgio ameaçou matar a mim e a meus pais com uma machadinha. Vivo com medo o tempo todo", desabafou.