Cristiana Oliveira faz tatuagem homenageando novela 'Pantanal'

Cristiana Oliveira, a eterna Juma Marruá, de 'Pantanal' Foto: Instagram/@oliveiracris10

Cristiana Oliveira fez uma série de publicações nos stories no Instagram nesta quinta-feira, 4, com fotos de novas tatuagens que fez mencionando a novela Pantanal.

A atriz interpretou Juma Marruá, na primeira versão da trama, em 1990. A personagem se transformava em onça.

A confirmação do remake da obra escrita por Benedito Ruy Barbosa ocorreu no fim de 2020.

Nesta semana, Cristiana Oliveira viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde ocorreram as gravações há trinta anos. Ela aproveitou a oportunidade para fazer tatuagens como uma onça, no pulso do braço esquerdo.

Cristiana Oliveira posa, com máscara de proteção contra covid-19, após fazer tatuagem Foto: Instagram/@oliveiracris10

Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, Cristiana Oliveira faz uma brincadeira com a personagem que interpretou na novela Pantanal.

Juma Marruá, em 'Pantanal', se transformava em onça Foto: Instagram/@oliveiracris10

"Hoje me despeço desse lugar tão lindo que é Bonito. Quinze dias nesse paraíso que é, sem dúvida, um dos lugares mais lindos onde já estive. Não tenho palavras pra agradecer as pessoas daqui que me receberam tão bem. Volto em breve, se Deus quiser!", escreveu Cristiana Oliveira nesta quinta-feira, 4, no Instagram.