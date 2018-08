Cristiana Oliveira lamenta morte de irmão: 'Serei sempre grata'

A atriz Cristiana Oliveira Foto: Instagram / @oliveiracris10

A atriz Cristiana Oliveira, eterna Juma, de Pantanal, fez uma postagem emocionada com a morte de seu irmão, Victor Perdigão de Oliveira, em sua conta no Instagram.

"Serei sempre grata ao que fez por mim na minha adolescência, à maneira que me educou, seus ensinamentos... A vida nos afastou por escolhas, mas você sempre permaneceu no meu coração, no meu amor. Você viveu como quis, fez o que te deu vontade, enxergou o mundo à sua maneira e teve a vida que escolheu. Vai com Deus, mano, fique em paz", escreveu.

Confira a publicação abaixo: