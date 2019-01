Cris Dias publica foto em plantação de cannabis e é alvo de críticas

A jornalista Cris Dias, apresentadora da TV Globo. Foto: Instagram/@crisdiass

A jornalista Cris Dias está passando férias na Jamaica. Em um momento de descontração, decidiu publicar nas redes sociais uma foto em que aparece em uma plantação de cannabis, a folha da maconha. Imediatamente, alguns seguidores a atacaram.

“Apologia às drogas”, “Deixando de te seguir” e “Demissão já” foram alguns dos comentários. A apresentadora da TV Globo apagou a foto original, colorida, e republicou a imagem em preto e branco.

“Vocês julgam e condenam as pessoas dessa forma sempre? Fui atacada a ponto de ter que deletar a foto, tamanha a quantidade de ofensas que recebi. E pelo que mesmo? Por ter ido numa plantação?”, questionou Cris Dias

No perfil oficial dela no Instagram, a jornalista justificou a imagem em que aparece no meio da plantação da folha da cannabis. “Visitei uma plantação de cannabis na Jamaica sim, onde a erva é usada para fins religiosos. Qual o problema? Gosto de viajar e conhecer os lugares e a cultura deles”, escreveu.

Cris Dias também explicou que a folha de cannabis é utilizada para outros fins. “Plantação essa que, se bem utilizada, vira roupa, remédio e uma série de outros produtos. Procurem saber. Quem corrompe a natureza é o ser humano. O preconceito e a ignorância está na mente de vocês. E triste mesmo é ser assim”, concluiu, desejando um feliz 2019 aos fãs.