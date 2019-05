Cris Dias é 'agredida' por macaco durante viagem à Indonésia

A jornalista Cris Dias. Foto: João Cotta/Globo

A jornalista Cris Dias, que apresentou programas na TV Globo como o Globo Esporte e o Esporte Espetacular, levou um tapa de um macaco durante uma visita a uma reserva natural na Indonésia.

Nesta quarta-feira, 22, ela publicou um vídeo do momento. O mamífero está sentado no braço dela e, de repente, se vira e bate no rosto da apresentadora.

De imediato, ela virou o rosto e o óculos dela caiu no chão. "Isso sim é um tapa!", escreveu ela na legenda do vídeo. "A quem interessar possa: resgatei meu óculos na vala", completou.

Desde março, Cris Dias não integra mais a equipe de jornalismo da Globo. No final daquele mês, a emissora anunciou que não renovaria o contrato com ela, que terminará em junho.