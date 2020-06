Criolo estreia canal em serviço de streaming: ‘canal de comunicação direto’

Cantor Criolo lançou seu canal em uma plataforma de transmissões ao vivo Foto: Divulgação

O cantor Criolo lançou nesta terça-feira, 9, a CRIOLO TV, seu novo canal no serviço de transmissões ao vivo Twitch. A ideia, de acordo com material divulgado pela equipe do artista, é produzir conteúdos educativo, e de acesso gratuito para qualquer um com interesse.

A ideia para criar o canal veio de reuniões entre o cantor e sua equipe, e tem o objetivo de ser um canal de comunicação direto entre o artista e o público. O canal irá contar com uma grade, formada por alguns quadros baseados no “universo lírico” de Criolo, feitos de forma independente e a distância, devido à pandemia do novo coronavírus.

Entre os quadros estão o Até me Emocionei, com leituras de poesias sociais e politicamente engajadas, com foco em poetas negras, brasileiras e da periferia, o Existe Amor, que conta boas notícias ligadas a ações solidárias, o Tô Pra Ver, com o cantor reagindo a vídeos e conteúdos na internet e o Ainda Há Tempo, programa de bate-papo com convidados sobre temas atuais.

De acordo com um material divulgado pela equipe de Criolo, a ideia é que o canal explore “processos e projetos, identificando aspectos sociais, culturais e tecnológicos” que fazem parte do processo de criação do cantor, como forma de aprendizado para ele e para o público. Também serão feitas conversas com especialistas sobre esses temas.

A proposta é que a televisão tenha um caráter experimental, aproveitando a conectividade da internet e com um foco educativo, além de desenvolver novos projetos e produções com o passar do tempo. Para acessar o novo canal, clique aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais