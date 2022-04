'Crimes of the Future': Terror estrelado por Kristen Stewart ganha trailer e pôster

A atriz Kristen Stewart estrelará o filme de terror 'Crimes of the Future'. O filme será exibido no Festivela de Cannes, em maio deste ano. Foto: NEON/YouTube

A atriz Kristen Stewart, que foi indicada ao Oscar como Melhor Atriz por sua atuação em Spencer (2021), vai estrelar agora um filme de terror.

Crimes Of The Future (Crimes do Futuro, em tradução livre), ainda sem título em português, é do diretor David Cronenberg vai ser exibido no Festival de Cannes em maio deste ano e lançado nos cinemas em junho.

O próximo filme de Kristen aborda um futuro, não muito distante, em que a humanidade aprendeu a alterar a própria composição biológica, o que acabou causando mutações e transformações nos corpos humanos.

O longa já conta com trailer e pôster que dão uma prévia do que veremos da produção nos cinemas.

Official teaser art for David Cronenberg's CRIMES OF THE FUTURE. Starring Viggo Mortensen, Léa Seydoux and Kristen Stewart. World premiering in Competition at Cannes 2022. Exclusively in theaters this June. pic.twitter.com/Mp8isHHxbS — NEON (@neonrated) April 14, 2022

Apesar de ter o mesmo título de um filme lançado em 1970, Crimes of the Future não é necessariamente um remake.

No enredo da trama deste ano, Saul Tenser, vivido pelo ator Viggo Mortensen, um artista que junto com sua parceira Caprice, interpretada pela atriz Léa Seydoux, mostra publicamente em performances a metamorfose dos próprios órgãos.

Investigando os episódios, Timlin, a personagem de Kristen Stewart, que trabalha no Registro Nacional de Órgãos, começa a acompanhar Tenser e Caprice com a missão de expôr qual será a próxima fase da evolução humana a patir dos experimentos do artista.