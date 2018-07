Craig Turner, filho mais velho de Tina Turner, morre aos 59 anos

Craig Turner era o filho mais velho de Tina Turner e tinha 59 anos. Foto: Facebook / Craig Turner

Primeiro filho da cantora Tina Turner, que deu à luz quando tinha 18 anos, Craig Raymond Turner morreu nesta terça-feira, 3, aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter.

Segundo o instituto médico legal do condado de Los Angeles, o agente imobiliário foi dado como morto ainda em sua residência e apresentava uma ferida por arma de fogo. A causa mais provável é suicídio, mas uma autópsia para oficializar a causa da morte ainda será feita.

Craig era filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill. Após o casamento da cantora com Ike Turner, em 1962, ele foi adotado pelo músico.

Tina, que hoje vive na Europa com seu marido, o executivo alemão Erwin Bach, falava abertamente sobre os episódios de violência doméstica durante seu casamento com Ike. Em 2005, em entrevista para a revista Oprah, ela revelou ainda que o relacionamento abusivo teve um peso extra em Craig, que se preocupava demais com sua mãe.

"Ele era uma criança muito emotiva. Ele sempre olhava para baixo com tristeza. Um dia quando Ike estava brigando comigo, Craig bateu na porta e me perguntou: 'mãe, você está bem?'. Eu pensei 'oh, por favor, não me bata em casa'. Eu não queria que as crianças ouvissem", disse à publicação.