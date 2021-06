Courteney Cox, Ed Sheeran e Elton John cantam versão de Phoebe de 'Tiny Dancer'

Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile e Elton John em vídeo no Instagram Foto: Instagram/ @courteneycoxofficial

Courteney Cox e Ed Sheeran fizeram um vídeo juntos cantando ao lado de Elton John e a compositora Brandi Carlile. O post foi compartilhado neste domingo, 6, nas redes sociais de Ed e da intérprete da personagem Monica, de Friends.

Os artistas apresentaram a música Tiny Dancer, de Elton, no piano. A performance foi uma homenagem a atriz Liza Kudrow, que dá vida a icônica Phoebe, do mesmo seriado.

No primeiro episódio da terceira temporada, a personagem achava que a letra da canção dizia "hold me closer Tony Danza" em vez de "hold me closer tiny dancer". A publicação viralizou no Instagram por relembrar uma das diversas piadas memoráveis da protagonista do sitcom.

Essa é a segunda vez que Courteney e Ed Sheeran se reúnem para reviver momentos de Friends. Na semana passada, os dois postaram outro vídeo, reproduzindo uma dança da série.

Os dois refizeram a coreografia da Monica com o irmão Ross, personagem de David Schwimmer, que foi ao ar no episódio dez, da sexta temporada da produção. Confira: