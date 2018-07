Courteney Cox dissolve preenchimentos e fica com rosto natural

Courteney Cox em 2015; em 2017, ela dissolveu os preechimentos que havia feito Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Courteney Cox tomou a decisão de deixar seu rosto o mais natural possível. A atriz, que passou por diversos tratamentos estéticos na face, agora quer "parecer ela mesma", como disse em entrevista à New Beauty. "Eu dissolvi todos os meus preenchimentos. Estou tão natural quanto posso ser", disse à publicação. "Eu me sinto melhor porque pareço comigo mesma. Eu acho que agora eu pareço mais com a pessoa que eu era."

A atriz de 53 anos disse que aceitou as mudanças do corpo conforme a idade e não vê problema nisso. "As coisas vão mudar. Tudo vai cair. Eu estava tentando fazer com que nada caísse, mas me fez parecer falsa. Você precisa movimentar seu rosto, especialmente se você tiver pele fina como eu", declarou.

Courteney ainda afirmou que Hollywood normaliza a ideia de fazer procedimentos estéticos com frequência. Era comum um médico sugerir 'uma pequena injeção para preencher' alguma parte da cara.

Foi uma amiga da atriz que a alertou que ela estava indo longe demais. Ao ver fotos de Courteney a amiga ficou impressionada com as mudanças e a aconselhou a parar com os preenchimentos.