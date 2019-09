A apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012. Foto: Leonardo Soares/ Estadão

Os Correios lançam o terceiro selo da série 'Mulheres Brasileiras que Fizeram História' - Hebe Camargo.

A emissão, que homenageia a dama da televisão brasileira e uma das maiores comunicadoras de todos os tempos, aconteceu na Sala São Paulo nesta quinta-feira, 19, durante a pré-estreia do filme Hebe - A Estrela do Brasil.

O evento contou com as presenças do filho da apresentadora, Marcello Camargo, e do sobrinho Claudio Pessutti.

Para Marcello Camargo, único filho da apresentadora, o selo é uma demonstração do carinho mútuo que existe entre a apresentadora e o público brasileiro. “É uma alegria muito grande e um orgulho imenso ver o rosto da minha mãe nos selos do Correio brasileiro, pois ela amava demais o Brasil e os Correios estão presentes do Oiapoque ao Chuí”, disse.

Correios lançam selo em homenagem a Hebe Camargo. Foto: Divulgação/Correios

Nascida em Taubaté, no interior paulista, em 1929, Hebe iniciou sua carreira como cantora de rádio na década de 1940. Na Rádio Tupi, em 1950, lançou suas primeiras canções Oh! José e Quem Foi que Disse. Cinco anos depois, ela apresentou o primeiro programa feminino da TV brasileira, O Mundo é das Mulheres, dirigido por Walter Forster.

Em 1959 lançou seu primeiro disco, Hebe e Vocês. Considerada a maior entrevistadora do Brasil, Hebe recebeu diversas personalidades como Neil Armstrong, Edith Piaf, Christian Barnard, Amália Rodrigues e Julio Iglesias ainda nas décadas de 1960 e 1970.

Em 1966, após afastar-se da televisão por causa do nascimento de seu filho, retornou com o programa Hebe, que ficou no ar por mais de 40 anos, percorrendo várias emissoras.

Série de selos em homenagem a mulheres brasileiras

A terceira emissão da série 'Mulheres Brasileiras que Fizeram História' é composto por uma folha de 18 selos. Com borda na cor magenta, a imagem é uma foto que foi tirada em 2003, no estúdio do fotógrafo Chico Audi. No canto superior esquerdo, está o título da emissão e, no canto superior direto, desenhos estilizados de estrelas e uma câmera de TV. Foram usadas técnicas de fotografia e computação gráfica.

O elo desta emissão é o símbolo da mulher, que consta em todos os demais selos da série, que já homenageou a Elza Soares e Hortência Marcari. Com tiragem de 54 mil selos e valor de R$ 1,95 por unidade, as peças estarão disponíveis nas principais agências dos Correios e também na loja virtual.