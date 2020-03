Coronavírus: Jornalista da Globo é internado em estado grave e apresenta melhoras

O jornalista Marcelo Magno, que é âncora do rodízio do Jornal Nacional, foi diagnosticado com o novo coronavírus na quinta-feira, 19, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Teresina, Piauí.

Magno é apresentador e editor executivo da TV Rádio Clube, afiliada piauiense da Globo, e precisou ser hospitalizado após apresentar quadro grave da doença.