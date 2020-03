Coronavírus faz Sandra Annenberg negar abraço pela primeira vez na vida

A apresentadora Sandra Annenberg. Foto: Raphael Dias/Globo/Divulgação

Sandra Annenberg usou o Instagram nesta sexta-feira, 13, para contar que o coronavírus a fez negar um abraço a uma fã pela primeira vez em sua vida.

“Uma senhora veio vindo em minha direção e disse ‘Sandra Annenberg, Me dá um abraço’ e eu disse ‘Não, desculpe’”, conta.

A apresentadora usou o vídeo para relembrar os cuidados na hora de prevenir a propagação da doença. “O básico a gente já sabe. Não dar aperto de mão, nem abraço, nem beijo. Na hora de tossir ou espirrar, use o braço assim [dobrado em frente da face]. Lave as mãos com sabão frequentemente, use álcool em gel, não leve a mão ao rosto, e quanto tudo isso passar, nós voltaremos a dar aquele abraço apertado”, disse.

"Por enquanto, fica aqui meu abraço virtual, e meu desejo de saúde para todos”, completou.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Os usuários do Twitter usaram a rede para ressaltar a fofura de Sandra, que viu seu nome parar nos assuntos mais discutidos da plataforma.

a Sandra Annenberg é feita de pelúcia. eu me derreteria até se ela me mandasse pra pqp pic.twitter.com/Egm011mhRk — leozera (@thejornaleo) March 13, 2020

E a Sandra Annenberg fez mais pelos brasileiros com este vídeo sobre o corona vírus do que o próprio governo do Bolsonaro pic.twitter.com/KNcYq5tPsi — diabeline️ (@amyexemplar) March 13, 2020