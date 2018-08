Copo que teria sido usado por Elvis Presley é leiloado e lances ultrapassam R$ 5 mil

Elvis Presley se apresentando em agosto de 1972. Foto: Corbis/Bettmann-Up via Reuters

Um copo descartável que teria sido usado por Elvis Presley há 60 anos em Oklahoma, nos Estados Unidos, está sendo leiloado no eBay e tem muita gente interessada: as apostas já passam de US$ 1.600 (cerca de R$ 5.143)

Wade Jones, um homem da Carolina do Norte, é um colecionador de diversos objetos relacionados a Elvis. Ele disse ao Tulsa World que o copo azul e branco foi pego por uma fã em abril de 1956, depois de Elvis ter se apresentado no Fairgrounds Pavilion em Tulsa, cidade de Oklahoma. Jones disse que uma fã chamada June pegou o copo logo após o show.

Uma carta que acompanha o item de colecionador diz que June pediu para ficar com o copo "como uma pequena lembrança". O item está em leilão até a próxima segunda-feira, 22.

Você daria um lance no copo?