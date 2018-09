Convidados de Anitta usam looks de seus clipes no 'Bloco das Poderosas'

Anitta empresta looks de seus clipes para convidados curtirem 'Bloco das Poderosas' Foto: Instagram/@anitta

Anitta comandou o 'Bloco das Poderosas', neste sábado, no Centro do Rio de Janeiro. Sempre com figurinos temáticos, a cantora se apresentou usando biquíni de fita isolante, em referência ao clipe do hit Vai Malandra.

Antes disso, Anitta posou com um look de diretora ao lado de seus convidados. Eles se inspiraram nos figurinos dos clipes da cantora para curtir a folia e alguns usaram o look original da artista, como o caso de Giovanna Lancellotti, Monique Alfradique e Sabrina Sato.

A folia teve participação de Jojo Todynho, Tchakabum, Harmonia do Samba e Nego do Borel, entre outros convidados.

Veja alguns looks dos convidados:

Nosso carnaval não para. @anitta poderosa arrasa muito. #blocodaspoderosas #suacara #vaimalandra ❤️

@marcusmajella #blocodaspoderosas #essaminaélouca #reidobloco #madrinhadobloco

Ahhhh foi demais!!!! Parabéns nossa diretora (antes de virar malandra) @anitta !! Foi lindo demais esse bloco hoje!! ❤️ amei ser sua musa BANG love u!!!

Saindo direto da Amazônia para o #triodaspoderosas !!! Is that for me??? @anitta @marcusmajella @davidbrazil24 @anderson_farinelli #isthatforme #blocodaspoderosas #anitta