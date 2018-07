Convidada por Andrea Bocelli, Paula Fernandes abandona música em show

Foto: Reprodução / Instagram

Após cantar a introdução da música Vivo Per Lei, conhecida no Brasil pelo dueto entre Andrea e Sandy, Paula simplesmente parou de cantar. Desta forma, em diversos momentos da canção em que a voz feminina deveria soar, ouviu-se apenas os instrumentos musicais. Apesar disso, Paula ficou ao lado do tenor até o fim da música.

A maior parte do público ficou sem entender o que estava acontecendo, e até o momento nenhuma explicação oficial foi dada. Paula, porém, se pronunciou a respeito da situação.

"Foi muito emocionante cantar ao lado do Andrea. Sou profissional! Minha parte sempre foi e será preparada com responsabilidade. Não desejo fazer nada mais ou menos em respeito a mim e aos meus fãs. Mais uma vez, algumas pessoas querendo causar intriga. Difícil, viu?", comentou a atriz em seu Instagram.

Confira abaixo o momento da participação de Paula no show: