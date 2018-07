Convidada do 'Encontro' comenta namoro de Fátima Bernardes: 'Tá seguindo o baile muito bem'

F?tima Bernardes. Foto: Globo/João Miguel Junior/Divulgação

No Encontro da última quarta-feira, 22, alguns convidados debatiam sobre como superar o divórcio ou um término de relacionamento. Uma das convidadas era Tabata, que criou, junto com a amiga Fabiana, um canal no YouTube para ajudar mulheres que se divorciaram.

Fátima pediu que Tabata desse dicas para as mulheres divorciadas "seguirem o baile", e foi aí que a convidada comentou sobre Túlio Gadêlha, novo namorado da apresentadora: "Você tá seguindo o baile muito bem, hein!", disse a youtuber.

A apresentadora então deu risada e respondeu: "Digamos que o intervalo do baile foi longo, mas estou querendo pegar todas as dicas". O assunto foi muito comentado no Twitter.

EU VIVI PRA VER A FATIMA BERNARDES FALANDO QUE SEGUIU O BAILE #Encontro RAINHA FAZ ASSIM MESMO — Matheus (@matt_lucass) 22 de novembro de 2017

"Fátima, vc tá seguindobo baile muito bem, desculpa falar." Kkkkkkk só tava esperando alguém falar #Encontro #fatimabernardes — Alessandra (@lelemagal) 22 de novembro de 2017

Digamos que o intervalo do baile foi longo KKKLKKKKKKKKKKKKK FÁTIMA BERNARDES TE AMO MESMO — mayone (@chezmayane) 22 de novembro de 2017