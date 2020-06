Contrabaixista de Zezé Di Camargo e Luciano vence a covid-19 e recebe alta

Hélio Bernal e Zezé Di Camargo Foto: Instagram / @zezedicamargo | Globo / Julia Rodrigues / Divulgação

Zezé Di Camargo comemorou neste domingo, 31, a alta médica de seu contrabaixista e diretor musical Hélio Bernal, de 65 anos. Pertencente ao grupo de risco, ele estava internado com covid-19 no Hospital Metropolitano, na capital paulista.

Sentado numa cadeira de rodas e uma placa escrita "eu venci o covid", o músico cruzou o corredor da UTI aos aplausos dos profissionais de saúde. "Nós vencemos junto com o senhor. Muito em breve o senhor vai estar na sua casa", disse uma enfermeira, enquanto Bernal chorava de emoção.

Zezé Di Camargo agradeceu a todos que cuidaram do contrabaixista. Por conta do quadro de saúde de Bernal, o sertanejo e seu irmão, Luciano, haviam adiado a live que fariam no último sábado, 29, e comunicaram que em breve divulgarão uma nova data.

O técnico de som Sidney Garcia também testou positivo para a covid-19 e a banda informou que ele está em "recuperação bem sucedida", embora ainda não tenham dado detalhes da situação dele até o momento desta publicação.

