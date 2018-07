'Continuo sendo fã', diz rapaz que levou soco de Justin Bieber

Justin Bieber deu um soco em rosto de fã em Barcelona, Espanha. Foto: Reprodução/TMZ

Desde a última terça-feira, 22, Justin Bieber voltou a ser o centro das atenções por mais uma polêmica: deu um soco num fã. O rapaz agredido é Kevin Ramírez, de 18 anos, e ele deu sua primeira entrevista sobre o caso na noite da última quarta-feira, 23, a rádio Europa FM. O caso ocorreu antes de um show de Bieber em Barcelona.

Leia também: Justin Bieber dá soco no rosto de fã

"Continuo sendo seu fã como cantor", declarou Ramírez, deixando claro que não guarda mágoas de Bieber. Ele ainda explicou melhor o que aconteceu no momento do soco: "O carro de Justin não se afastou, não levantou a janela. Eu pensei que poderia apertar as mãos dele. Pensei que poderíamos nos tocar. Mas foi ele, sim, que me tocou. E bem tocado", disse.

Depois do incidente, Ramírez acabou não indo ao show. "Depois do soco, eu não fui. Veio uma avalanche de gente, tanto paparazzis quanto policiais. Fui para minha casa e fiz o que tinha que fazer". Entretanto, quando questionado se vai processar o cantor, o rapaz não respondeu, disse que ainda está pensando.