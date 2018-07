'Continuo acreditando na carne que anuncio', diz Tony Ramos

O ator Tony Ramos se diz surpreso com as informações divulgadas pela Operação Carne Fraca, deflagrada pela PF na última sexta-feira,17. Foto: Robson Fernandes/Estadão

O ator Tony Ramos, garoto propaganda da marca Friboi, do grupo JBS, afirmou à Jovem Pan que confia no produto que anuncia e só mudará seu pronunciamento se as investigações da Operação Carne Fraca, quando conlcuídas, provarem que o grupo de fato adulterou a validade e a qualidade da carne vendida. O JBS é um dos maiores frigoríficos do Brasil e é responsável por boa parte da exportação de carnes.

O ator relatou ao Jornal da Manhã nesta segunda-feira, 20, que antes de firmar o contrato com a Friboi foram feitas pesquisas sobre a empresa, suas ações e os produtos. "Tenho 53 anos de profissão, não precisaria fazer propaganda para sobreviver. Eu fiz porque era um produto confiável, anuncei porque acreditei. Provem o contrário e é evidente que meu pronunciamento público será outro", disse Ramos.

Embora afirme que segue confiando nos produtos do grupo JBS, Ramos diz já ter informado à agência de propaganda que só retomará as ações de publicidade quando houver retorno oficial das investigações da Operação Carne Fraca. "Eu não sou fiscal, eu não sou o homem que manipula a carne, mas eu tenho o compromisso social de me posicionar. Continuo confiando na carne que eu anuncio. Não tenho rabo preso com ninguém”, afirmou ao Jornal da Manhã.

O ator disse estar surpreso com as informações divulgadas na última sexta-feira, 17, quando a Operação Carne Fraca foi deflagrada e a Polícia Federal cumpriu mandados nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Frande do Sul, Minas Gerais e Goiás. A Operação investiga se frigoríficos faziam pagamentos de propinas para fiscais do Ministério da Agricultura em troca de vista grossa sobre produtos adulterados com produtos químicos e carnes vencidas.