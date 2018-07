‘Continua malcriada’, diz Sonia Abrão sobre Maísa

A apresentadora Sonia Abrão Foto: Ernesto Rodrigues / AE

No canal do youtuber Matheus Mazzafera, a apresentadora Sonia Abrão reiterou a opinião de que a apresentadora Maísa, do SBT, continua malcriada. Ela afirmou também que o visual de "mulherão" Larissa Manoela é muito precoce para a idade que tem.

“Acho que a Maísa ainda não cresceu”, afirmou Sonia. “Ela continua malcriada, igualzinho quando ela tinha quatro, cinco anos de idade e continua achando que isso é bonito.”

Para Sonia, Maísa não “atualizou” seu jeito de agir e acredita que a jovem apresentadora pensa que o mundo “continua igualzinho o de quando ela era criança”. “Acho ela pedante, acho ela arrogante, acho que ela se sente superior às pessoas”, complementou.

Sobre Larissa Manoela, Sonia disse novamente que a jovem atriz tem de aparentar a idade que possui. “Ela tem um visual que é de mulherão para uma menina de 16, 17 anos agora. Esse visual ela já usava desde 14, 13 anos, não combina, é muito precoce”, opinou.

Sonia também falou da relevância de Xuxa, com quem diz estar decepcionada e não gostar tanto quanto antes, para a televisão brasileira. “A importância dela você não pode negar”, afirmou.

Quanto a Dudu Camargo, Sonia disse que ele é ainda uma “criança”. “Ele está muito deslumbrado com o padrinho dele, que é o Silvio [Santos], porque ele conseguiu muito cedo alcançar o sonho. Não sedimentou ainda, mas as portas abriram para ele e ele não está sabendo lidar com isso”, declarou Sonia.

Confira abaixo a entrevista de Sonia Abrão: