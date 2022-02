'Consigo ouvir sua risada', diz Ana Maria Braga ao lembrar de aniversário de Tom Veiga

Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José no 'Mais Você', de Ana Maria Braga, morreu em 1º de novembro de 2020, após um AVC em decorrência de aneurisma. Foto: Reprodução de 'Mais Você' / Globo

Ana Maria Braga lembrou, com saudade, do aniversário de Tom Veiga neste domingo, 6. O intérprete do Louro José faria 49 anos de idade. Ele morreu em outubro de 2020, vítima de um AVC.

O ator foi encontrado morto na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em decorrência de um aneurisma.

"Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver!", escreveu a apresentadora do Mais Você.

Ana Maria Braga publicou, no Instagram, uma foto de Tom Veiga com um chapéu de aniversário, sorridente, segurando um bolo de chocolate.