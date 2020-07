Conselho de Educação Física acusa Claudia Raia de exercício ilegal da profissão

Claudia Raia é atriz, dançarina e cantora Foto: João Cotta/Globo

O Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região - RJ/ES (CREF1) informou que protocolou uma "notícia crime por exercício ilegal da profissão junto ao Ministério Público Estadual" contra Claudia Raia.

A acusação foi feita por conta de postagens no Instagram da atriz em que ela aparece ao lado do marido e de seu personal trainer fazendo uma "rotina de exercícios", algumas com prints anexados ao arquivo.

"Quando dolosamente uma pessoa não habilitada para prestar tal serviço se apresenta como um profissional habilitado, inicialmente incide no aludido crime contra as relações de consumo no tocante à afirmação falsa ou enganosa sobre o mesmo, podendo ser tipificada na forma mais grave prevista no art. 68 pelo fato de levar o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde", consta na notícia crime apresentada no site da entidade. Clique aqui para ler o texto completo.

O E+ buscou contato com a assessoria de Claudia Raia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.