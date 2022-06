Conrado, da dupla com Aleksandro, tem alta da UTI, mas segue internado

Após quase um mês do acidente, Conrado, da dupla com Aleksandro, teve alta da UTI, mas segue no hospital. Foto: Instagram/@conradocea

Nesta segunda-feira, 6, o cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, teve alta da UTI. O artista foi uma das vítimas do acidente que resultou na morte de Aleksandro, com quem fazia dupla na música sertaneja, no último dia 7 de maio.

Segundo o comunicado publicado no perfil oficial da dupla Conrado & Aleksandro, ele e o músico Julio Cesar Bigoli Lopes receberam alta no final da tarde desta segunda, 6, mas seguirão internados na enfermaria do Hospital Regional de Registro. Nenhum dos dois tem previsão de alta para voltarem para casa.

"Hoje nossos guerreiros deram mais um passo importante na recuperação. No fim da tarde de hoje, após a emissão do boletim oficial, ambos já deixaram a UTI e seguiram para o tratamento na enfermaria, como já programado pela equipe médica. Pedimos a todos que continuem em corrente de oração para que em breve ambos possam se recuperar em casa. Obrigado, Brasil, por estarem conosco", escreveu a equipe do artista na legenda da publicação.

Em seu perfil, Conrado postou um story para agradecer ao carinho do público. "Peguei o celular da minha mãezinha para agradecer as correntes de oração e deixar um recado muito especial para vocês: eu e o Julio tivemos alta da UTI e estamos em um quarto na enfermaria. [...] Mais um passo dado e os planos de Deus são muito maiores que os meus", escreveu.

"Após um mês ainda tenho meus momentos de luto que vou compartilhar com vocês assim que me recuperar e ter alta definitiva. Enfim, obrigada por toda energia", finalizou.