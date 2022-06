Conrado, da dupla com Aleksandro, deixa hospital 46 dias após grave acidente

Conrado, da dupla Conrado & Aleksandro, tem alta do hospital após 46 dias internado. Foto: Instagram/@conradocea

Nesta quarta-feira, 22, Conrado, da dupla com Aleksandro, e o músico Julio Cesar Bigoli Lopes receberam alta do hospital. Os artistas foram vítimas do acidente que resultou na morte de Aleksandro, no último dia 7 de maio.

Segundo boletim médico publicado no perfil oficial da dupla Conrado & Aleksandro, o artista teve alta hospitalar, mas deve seguir com "orientações para acompanhamento e seguimento clínico multidisciplinar".

"A Deus toda a honra e glória. Obrigado a todos por estarem conosco, dia após dia, nesta luta intensa pela vida. Nossos meninos receberam alta hospitalar e seguem para recuperação ao lado da família. Continuem em oração, pois essa é mais uma etapa a ser vencida", escreveu a equipe do cantor na legenda da publicação.

No último dia 6 de junho, Conrado e o músico Julio Cesar Bigoli Lopes tinham recebido alta da UTI, seguindo em tratamento na enfermaria do Hospital Regional de Registro.