'Conquistei um lugar de respeito', diz Bruna Linzmeyer sobre se assumir gay

Atriz Bruna Linzmeyer Foto: Reprodução Instagram/ @brunalinzmeyer

Em live, Bruna Linzmeyer falou sobre a reprise da novela A Força do Querer, na qual interpreta a personagem Cibele, seus dez anos de carreira, sua sexualidade e a comunidade LGBTQI+. A entrevista ao vivo ocorreu na quinta-feira, 29, no Instagram do Gshow.

"Acho que eu já conquistei um lugar de respeito que as pessoas não me xingam tanto quanto me xingavam há alguns anos", disse a atriz que é gay e, atualmente, está namorando Marta Supernova.

No entanto, Bruna relata que algumas pessoas ainda tem uma postura agressiva. "Ainda existe uma tentativa de me agredir dizendo que o que eu vivo não é normal. E será que eu quero ser normal? O que é ser normal? Você achar anormal duas mulheres juntas, se amando? Então não sei se quero ser normal. Esses deslocamentos de linguagem, de como a gente vê as coisas me interessa muito."

Recentemente, Linzmeyer compartilhou no Instagram um momento de intimidade com sua namorada. "Calma e carinho", escreveu sobre a imagem que mostra Marta, que também é artista, deitada em seu colo.

"Estamos juntas há alguns meses. Foi acontecendo e foi muito confortável pra gente. A gente se cuida. A gente trabalha muito bem juntas, conversa sobre os nossos trabalhos", contou Bruna na transmissão ao vivo.

Ao falar sobre seu relacionamento, Linzmeyer retomou a questão de normalidade. "Escrevemos um roteiro de um curta, que vai ser feito em animação, está em fase de produção, e fala um pouco sobre essa ideia anormal, dessa potência que é ser ‘anormal’. A gente está sempre inventando alguma coisa."

No momento que completa dez anos de carreira, a atriz afirmou que é a primeira vez que uma novela na qual ela trabalhou é reprisada. A Globo começou a reexibir a produção A Força do Querer em 21 de outubro.

"Nunca tive uma novela reprisada. Fiquei muito feliz. Cibele é um caos, mas eu estou adorando rever. Gosto da novela como um todo, gosto do meu trabalho e acho que a novela trouxe temas muitos legais, disse Bruna sobre sua personagem.